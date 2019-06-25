SAÜ yükselişini sürdürüyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarına göre dört basamak yükselerek 21'inci oldu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarına göre dört basamak yükselerek 21'inci oldu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde her yıl yapılan ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin yer aldığı endekste üniversiteler, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 boyutta 19 göstergeye göre sıralandı.

Buna göre, 2016 ve 2017 yıllarında 25'inci sırada olan SAÜ, geçen yıl 55,74 puanla 208 üniversite arasında 21'inci sırada yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nin üniversitelerin takip ettiği ve kendisini ölçtüğü önemli endekslerden birisi olduğunu belirtti.

Üniversitelerin araştırma yapmayı, sektörle iş birliğini artırmayı ve ekonomik değer üretmeyi hedef alması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Savaşan, şunları kaydetti:

"Bu ilerlemede payı olan başta SAÜ öğretim elemanları, teknokent yönetimi ve çalışanları, sektörel paydaşlara teşekkür ederiz. SAÜ'nün yeni atılımlarla araştırma, eğitim ve toplumsal yarar üretme alanlarının tamamında ilerleyişini sürdüreceği konusunda şüphem yok. Üniversitemizin potansiyeline, her kademedeki yöneticilerin özverisine ve akademisyenlerimizin daha iyiyi başarma konusundaki irade ve kararlılığına güvenim tamdır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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