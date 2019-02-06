Son Dakika Haberleri: Saudi Aramco Benzin Fiyatlarında İndirim Yaptı

Saudi Aramco Benzin Fiyatlarında İndirim Yaptı

5 dakika önce

Suudi Arabistan’ın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin, enerji ve su ürünleri için hükümet tarafından onaylanan fiyat ayarlamalarının değişim prosedürlerine uygun olarak geldiği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, güncel benzin fiyatları Ocak ayından itibaren başlayarak, Mart 2019’a kadar belirtilen şekilde olacak. 91 […]The post Saudi Aramco benzin fiyatlarında indirim yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Saudi Aramco Benzin Fiyatlarında İndirim Yaptı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, fiyat güncellemesinin, enerji ve su ürünleri için hükümet tarafından onaylanan fiyat ayarlamalarının değişim prosedürlerine uygun olarak geldiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, güncel benzin fiyatları Ocak ayından itibaren başlayarak, Mart 2019'a kadar belirtilen şekilde olacak. 91 oktan benzin litre başına 1.37 riyal, 95 oktan benzin litre başına ise 2.02 ila 2.04 riyal arasında olacak.

Şirket, yerel benzin fiyatlarının Suudi Arabistan'dan dünya pazarlarına ihracat fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişebileceğini aktardı.

The post Saudi Aramco benzin fiyatlarında indirim yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:55 

Suudi Arabistan, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saudi Aramco Benzin Fiyatlarında İndirim Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]