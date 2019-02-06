Saudi Aramco Benzin Fiyatlarında İndirim Yaptı
5 dakika önce
Suudi Arabistan’ın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin, enerji ve su ürünleri için hükümet tarafından onaylanan fiyat ayarlamalarının değişim prosedürlerine uygun olarak geldiği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, güncel benzin fiyatları Ocak ayından itibaren başlayarak, Mart 2019’a kadar belirtilen şekilde olacak. 91 […]The post Saudi Aramco benzin fiyatlarında indirim yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan
'ın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, fiyat güncellemesinin, enerji ve su ürünleri için hükümet tarafından onaylanan fiyat ayarlamalarının değişim prosedürlerine uygun olarak geldiği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı
blogunda yer alan bilgilere göre, güncel benzin fiyatları Ocak ayından itibaren başlayarak, Mart 2019'a kadar belirtilen şekilde olacak. 91 oktan benzin litre başına 1.37 riyal, 95 oktan benzin litre başına ise 2.02 ila 2.04 riyal arasında olacak.
Şirket, yerel benzin fiyatlarının Suudi Arabistan'dan dünya pazarlarına ihracat fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişebileceğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:55
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