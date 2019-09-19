Son Dakika Haberleri: Saudi aramco gerilimlerinin devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi
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Saudi aramco gerilimlerinin devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları Pazar günü Suudi Arabistan petrol saha ve tesislerine yapılan saldırının ardından petrol talebinin karşılanamayacağı gelişmelere paralel olarak yükseldi.

Saudi aramco gerilimlerinin devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları Pazar günü Suudi Arabistan petrol saha ve tesislerine yapılan saldırının ardından petrol talebinin karşılanamayacağı gelişmelere paralel olarak yükseldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.29 artışla 64.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 58.55 dolardan işlem görüyor.

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası jeopolitik gerilimlerin devam etmesiyle 1.500 doların üzerinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 17.915 dolardan,

altın, yüzde 0.50 düşüşle 1,508.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.61 dolardan,

platin, yüzde 0.71 artışla 941.2 dolardan ve

paladyum yüzde 1.94 artışla 1,612.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya çıkarken, Cumhuriyet altını da 1,859 lira oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
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