Saudi Aramco, Sabıc'in Yüzde 70 Hissesini Satın Aldı

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi 'Saudi Aramco' tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) yüzde 70 hissesini satın almak için, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 259.125 milyar riyal değerinde (69,1 milyar dolar) olduğu belirtildi. SABIC'in kalan yüzde 30 hissesi anlaşmanın bir parçası değilken, Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada şirket, geri kalan hisseleri satın alma niyetini belirterek, işlemin tamamlanması için belirli koşulların sağlanması gerektiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO'su Yaser el-Rumayyan konu ile ilgili Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, atılan bu adımın tüm taraflara ortak fayda sağlayacağını ve Suudi Arabistan'ın en önemli üç ekonomi kuruluşunun kaliteli bir biçimde yükselişine katkı sağlayacağını ifade etti.
El-Rumayyan açıklamasında, anlaşmanın Kamu Yatırım Fonu için uzun vadeli yatırımını geliştirmeyi, Suudi Arabistan'daki sektörlerin ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunarak, ülkeye büyük sermaye sağlayacağını söyledi. Açıklamasında anlaşmanın SABIC ve hissedarlarına önemli bir değer katabilecek bir strateji sunacağını söyleyen CEO, Suudi Aramco'nun dünyanın önde gelen enerji piyasasında lider bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
Suudi Aramco CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Mühendis Amin Naser da, Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, satın alma işleminin Aramco'nun rafinaj ve petrokimyasallardaki büyüme stratejisi için büyük bir atılım olduğunu belirterek, SABIC'in hem işgücü hem de petrokimya sektöründe mükemmel yeteneklere sahip olan küresel bir şirket olduğuna vurgu yaptı.
Suudi Arabistan'da yer alan dünyanın en büyük petrol yan ürünleri üreten ve işleyen şirketlerinden biri olan SABIC, 50'den fazla ülkede faaliyet gösterirken, 33 bin çalışanı bulunuyor. Net geliri 5.7 milyar dolar olan şirketin yıllık ürün satışı 45 milyar dolar iken toplam değerinin ise 85 milyar doları bulduğu ifade edildi.
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