Son Dakika Haberleri: "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
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"Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"

7 dakika önce

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun canlı yayınladığı basın toplantısında, "Soruşturmadan elde edilen ilk bilgiler, Bekik ve Haris'e (Saudi Aramco'ya ait tesislerin bulunduğu yerler) düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğuna, saldırıların Yemen topraklarının dışından yapıldığına işaret ediyor." dedi.

Maliki, saldırının nereden gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Suudi Arabistan Şura Meclisi, dost ve kardeş ülkelerden, Saudi Aramco saldırılarının arkasında yer alan örgütlerin, ülkelerin ve destekçilerinin yargılanması için ortak çaba harcamalarını istedi.

-Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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