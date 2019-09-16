Saudi aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları da rekor düzeyde arttı
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Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0' artarak rekor düzeyini gördü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0' artarak rekor düzeyini gördü.
Erken işlemlerde paladyum fiyatı yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi. Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.
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