Son Dakika Haberleri: Saudi aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları da rekor düzeyde arttı
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Saudi aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları da rekor düzeyde arttı

36 dakika önce

Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0' artarak rekor düzeyini gördü.

Saudi aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları da rekor düzeyde arttı, System.String[]

Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0' artarak rekor düzeyini gördü.

Erken işlemlerde paladyum fiyatı yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi. Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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