Son Dakika Haberleri: Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte
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Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte

1 saat önce

Suudi Arabistan'a yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Rus borsası ve rublesi, güne değer kazancıyla başladı.

Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte, System.String[]

Suudi Arabistan'a yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Rus borsası ve rublesi, güne değer kazancıyla başladı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarının varil başına 66 dolar bandına kadar yükselmesi nedeniyle Moskova Borsası Endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,9 artışla 2.818 puana çıktı.

RTS endeksi yüzde 1,8'lik yükselişle 1.393 puana çıkarken, Rus rublesi de dolar karşısında 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 64 seviyesinin altına inerek 63,77'ye geriledi.

Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırıda bulunulmuştu.

Saldırının ardından Saudi Aramco, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden günlük 5,7 milyon varil petrol üretiminin geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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