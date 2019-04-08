Son Dakika Haberleri: Saüeah'ta İlk Böbrek Nakli Gerçekleşti

Saüeah'ta İlk Böbrek Nakli Gerçekleşti

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) ilk böbrek nakli gerçekleşti.

Saüeah'ta İlk Böbrek Nakli Gerçekleşti, System.String[]
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) ilk böbrek nakli gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamad Dheir ve ekibi tarafından böbrek nakli bekleyen 21 yaşındaki genç hasta, babasının böbreğiyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) gerçekleştirilen ameliyatta sağlığına kavuşan genci ziyaret etti.

Sakarya'da hem ilk böbrek nakli hem de canlıdan canlıya ilk organ naklinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Öğütlü, nakil gerçekleştirilen genç ve babası ile sohbet etti.

Öğütlü, SAÜEAH'ta karaciğer nakillerinden sonra böbrek naklinin de yapıldığını belirterek, "Böbrek Nakli Polikliniği, 2013 yılında Prof. Dr. Savaş Sipahi tarafından başlatıldı. Bu sayede böbrek nakil hastalarımızın hastanede takip ve tedavi işlemleri yapıldı. Böbrek naklinin ilk temelleri o zaman atıldı. 2016 yılında Doç. Dr. Hamad Dheir'in ekibe katılmasıyla böbrek nakli çalışmaları hız kazandı ve bugün bu noktalara gelindi. Emek veren tüm hekimlerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Başarılı bir nakil gerçekleştirildi, bundan sonra SAÜEAH böbrek bekleyen hastalar için umut olacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:06 Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Sağlık
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