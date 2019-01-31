Saüeah Yangını Sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden Yazılı Açıklama
49 dakika önce
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) idari birimler binası içerisindeki arşiv bölümünde çıkan yangın sonrasında yapılan açıklamada, "Yangın mahallinde birimlerimize ait arşivde herhangi bir zarar ziyan oluşmamıştır" denildi.
Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) idari birimler binası içerisindeki arşiv bölümünde çıkan yangın sonrasında yapılan açıklamada, "Yangın mahallinde birimlerimize ait arşivde herhangi bir zarar ziyan oluşmamıştır" denildi.
Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) arazisi içerisinde bulunan SAÜEAH idari birimler arşivinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gece 23.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına almıştı. Yaşanan olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.
"Zarar ziyan oluşmamıştır"
Herhangi bir zararın oluşmadığı belirtilen açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alana yakın Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan kiralama usulü kullandığımız iki katlı binanın arşiv amaçlı kullanılan bölümde yangın çıkmıştır. Yangın mahallinde birimlerimize ait arşivde herhangi bir zarar ziyan oluşmamıştır. Binada bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Atıcılık Derneğine ait arşivde meydana gelen yangında, değeri olmayan atıl evrakların bir kısmının zarar gördüğü belirlenmiştir. Yaşanan yangın olayında can kaybı ve yaralanma olmamıştır. İtfaiye
Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
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