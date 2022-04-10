SAÜFEST tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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SAÜFEST tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

10.04.2022 09:38
SAÜFEST tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesince 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek Bilim, Kültür, Sanat, Spor, Sanat, İstihdam ve Kitap Festivali'nin (SAÜFEST) tanıtım toplantısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesince 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek Bilim, Kültür, Sanat, Spor, Sanat, İstihdam ve Kitap Festivali'nin (SAÜFEST) tanıtım toplantısı yapıldı.

Esentepe Kampüsü'ndeki toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ'nün, sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralamaları'na Türkiye'den giren 21 üniversite arasında yer aldığını bildirdi.

Bu yıl başlattıkları "Öğrenci Ar-Ge Uyumu" uygulaması kapsamında bölümlerine ilk üçte yerleşen öğrencileri projesi olan öğretim üyeleriyle eşleştirdiklerini anlatan Savaşan, "İstiyoruz ki, her mezuniyet döneminde 20-25 öğrencimiz Ar-Ge kültürünü almış olarak mezun olsun çünkü Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için bu olmazsa olmaz." dedi.

Savaşan, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında SAÜ'deki her 10 öğrenciden birinin uluslararası öğrenci olduğunu aktararak, bünyesindeki 172 öğrenci kulübüyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

SAÜFEST'e ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Savaşan, söz konusu tarihlerde bilim, kitap, sanat, film, spor ve istihdam festivalleri düzenleneceğini belirtti.

Savaşan, "Şehir Kampüste Buluşuyor" mottosuyla yapılacak etkinliklerde özellikle liseli gençler başta olmak üzere her yaştan öğrencileri ve vatandaşları üniversitede ağırlayacaklarını aktararak, birçok alanda sürpriz misafirlerin davet edileceğini dile getirdi.

Programın ardından davetlilere iftar yemeği verildi.

Festivaller süresince yazar söyleşileri, imza günleri, konferanslar, uluslararası öğrenci buluşmaları, sergiler, şiir ve müzik akşamları, tiyatro, film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, turnuvalar, yarışmalar, firma stantları ve tanıtımlar gerçekleştirilecek.

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18 mayıs, İstihdam, Sakarya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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