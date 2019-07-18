Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, girdiği suanada müşterilerin paralarının çaldığı öne sürülen İ.K., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, girdiği suanada müşterilerin paralarının çaldığı öne sürülen İ.K., tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, merkez Şahinbey
ilçesindeki bir otelin sauna bölümünde müşterilere ait malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Saunanın güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin kamera kayıtlarından otele geldiği otomobilin plakası saptandı. Otomobilin plakasından sahibine ulaşılmasının ardından polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.K. ile otele birlikte geldiği A.G. ve Ö.R. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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