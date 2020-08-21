Saunadan hırsızlık şüphelisi, kovalamacada araçla duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir saunaya müşteri gibi gelen hırsız, müşterinin dolabında bulunan eşyaları ve otomobilini çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından İstanbul'a giden hırsız, araç kiralayıp Kocaeli'ye geri dönerken polisin takibine takıldı. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan şüpheli, kullandığı araçla duvara vurunca yakalandı.

Olay, Başiskele ilçesinde 15 Ağustos'ta meydana geldi. Bir otelin saunasına müşteri gibi gelen hırsız, müşterileri takip edip, dolap şifrelerini öğrendi. Sauna müşterisinin dolabından 6 bin lira değerindeki cep telefonu, nakit para ve kişisel eşyaları çalan hırsız, müşteriye ait otomobil anahtarını da alarak, otelden kaçtı. Saunadan dönen mağdur müşterinin durumu otel yönetimine bildirmesi üzerine yetkililer güvenlik kameralarını inceleyerek, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık yapan kişinin Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu belirledi.

POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIDün öğle saatlerinde şüpheli M.S.'nin İstanbul'dan Kocaeli'de giriş yaptığını belirleyen ekipler, harekete geçerek şüphelinin kullandığı kiralık aracı takibe aldı. Ekipler, yolunu kestikleri şüpheliye 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheli M.S., kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Gebze ilçesinde yaşanan kovalamaca sırasında aracın kontrolünü kaybeden şüpheli, bölgedeki bir istinat duvarına çarptı. Kaza yapan araçtan inerek kaçmaya çalışan M.S., polisler tarafından yakalandı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan şüpheli M.S., Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.AYNI YÖNTEMLE 6 İLDE 15'DEN FAZLA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Daha önce iş yerinden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 6 adet sabıka kaydı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu M.S.'nin, Kocaeli dışında Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya'da da aynı yöntem ile 15'den fazla hırsızlık gerçekleştirdiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Şüphelinin, Kocaeli'de çaldığı aracın ise akıbeti henüz belirlenemedi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.