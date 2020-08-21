Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı

Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir saunaya müşteri gibi gelen bir kişi, başka müşterinin dolabında bulunan eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir saunaya müşteri gibi gelen bir kişi, başka müşterinin dolabında bulunan eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Kiralık araçla kaçarken polisin 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan şüpheli, kullandığı aracın duvara çarpması sonucu yakalandı.

Olay Başiskele ilçesinde 15 Ağustos'ta meydana geldi. Bir otelin saunasına müşteri gibi gelen bir kişi, diğer müşterileri takip ederek dolap şifrelerini öğrendi. Daha sonra başka bir müşterinin dolabından 6 bin TL değerindeki cep telefonu, nakit para ve kişisel eşyaları çalan kişi, müşteriye ait araba anahtarını da alarak, araba ile otelden kaçtı. Saunadan dönen mağdur müşterinin durumu otel yönetimine bildirmesi üzerine yetkililer güvenlik kameralarını inceleyerek polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık yapan kişinin Suriye uyruklu M.S.(40) isimli kişi olduğunu belirledi.

POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde şüpheli M.S.'nin İstanbul'dan Kocaeli'ye giriş yaptığını belirleyen ekipler harekete geçerek şüphelinin kullandığı kiralık aracı takibe aldı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli M.S., kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Gebze ilçesinde yaşanan kovalamaca sırasında aracın kontrolünü kaybeden şüpheli bölgedeki bir istinat duvarına çarptı. Kaza yapan araçtan inerek kaçmaya çalışan M.S., polisler tarafından yakalandı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan şüpheli M.S., Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

AYNI YÖNTEMLE 6 İLDE 15'DEN FAZLA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Daha önce işyerinden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 6 adet sabıka kaydı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu şüpheli M.S.'nin, Kocaeli dışında Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya'da aynı yöntem ile 15'den fazla hırsızlık gerçekleştirdiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saunaya müşteri gibi girip, eşyaları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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