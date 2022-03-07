Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı - Son Dakika
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Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı

07.03.2022 13:34
Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıdan dolayı Karadeniz'deki balıkçıların denize çıkmaması balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıdan dolayı Karadeniz'deki balıkçıların denize çıkmaması balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Fırtınadan da kaynaklı yükselen balık fiyatları, savaşın da etkisiyle iki katına çıktı. Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, savaştan dolayı Karadeniz'de avlanmanın azaldığından söz etti. Balıkçıların endişeli olmaları sebebi ile denize çıkmadıklarını belirten Şahin, "Savaş çıktığından beri kayıkçılar komple çekildi. Bu durum balık fiyatlarına da yansıdı. Fiyatların yükselmesindeki bir diğer neden denizlerde fırtına olması. Fırtına olduğu için de fiyatlar yükseldi.

"HAMSİNİN KİLOSU İSE 50 LİRA"

Balık fiyatlarının aşağı yukarı 5-10 gün öncesine göre iki katına çıktığını belirten balıkçı Muharrem Şahin, ileriki günlerde fiyatların daha da artmasının muhtemel olduğunu söyledi. Şahin, "Daha önce 40 -50 liraya sattığımız barbunun kilosu 100 lira şu an. İstavrit 50 lira. Fiyatlar aşağı yukarı 5-10 gündür iki katına çıktı. Mezgitti 25 liraya satıyorduk önceden, şimdi 50 liraya kadar çıktı. Dil balığı desen 70 liraydı, 150 liralara kadar çıktı. Hamsinin kilosu ise 50 lira" diye konuştu.

(Erhan Can/İHA)

Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı
Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı
Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı
Savaş balık tezgahlarına da olumsuz yansıdı

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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Savaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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