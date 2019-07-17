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Savaş: "Bize zaman verin laf değil hizmet üreteceğiz"

2 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Erzin'in sorunlarını görüşmek üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda "Bize zaman verin laf değil hizmet üreteceğiz" dedi.

Savaş:
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Erzin'in sorunlarını görüşmek üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda "Bize zaman verin laf değil hizmet üreteceğiz" dedi.

Erzin Belediye Başkanlığı Şifalı Sular Tesisleri'nde sabah kahvaltısında muhtarlar bir araya gelen Başkan Savaş, kahvaltı sonrası mahalle muhtarlarına söz hakkı vererek sorunları dinledi. En büyük sorunun yolların asfaltlanması ve mezarlıkların ıslahı yer aldı. Başkan Savaş, "31 Mart'ta yapılan yerel seçimde şahsıma göstermiş olduğunuz destekten dolayı Erzin halkına teşekkür ediyorum. Yolların yapım işine Eylül ayından önce başlamamız mümkün değil. Çünkü ihale süreci devam etmektedir. Diğer hizmetler için de zamana ihtiyacımız var. Diğer taraftan Erzin Belediye Başkanlığı ile mutabık haldeyiz. El ele vererek sorunların çözülmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

Savaş, daha sonra 2014-2019 yılları arasında görev yapan eski muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek birer plaket verdi. - HATAY
Lütfü Savaş, Hatay, Erzin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
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