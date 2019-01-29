Son Dakika Haberleri: Savaş Bölgelerinde Gıda Krizi Büyüyor

Savaş Bölgelerinde Gıda Krizi Büyüyor

20 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaş ve çatışmaların yaşandığı 8 ülkede gıda kıtlığının arttığını, 56 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Savaş Bölgelerinde Gıda Krizi Büyüyor, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaş ve çatışmaların yaşandığı 8 ülkede gıda kıtlığının arttığını, 56 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Dünya Gıda Programı ile BM Gıda ve Tarım Örgütünün raporuna göre, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Yemen'de geçen yıl çatışmalar nedeniyle gıda kıtlığı arttı.

Raporda söz konusu beş ülkeyle Suriye, Somali ve Çad Gölü Havzası'nda yaklaşık 56 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Uzun süreli savaşlardaki artışın "eşi benzeri görülmemiş, kabul edilemez seviyelerde" açlık ve kıtlığa neden olduğuna işaret edilen raporda, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin de arttığı, yardım örgütlerinin çalışmalarını askıya almak zorunda kaldığı vurgulandı.

Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı belirtilen raporda, 2018'in son 6 ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan silah çatışmalar nedeniyle 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Yemen, Birleşmiş Milletler, Güncel
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