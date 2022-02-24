Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte yükselen altın fiyatları piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Birkaç gündür dünya gündeminde yerini alan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim dünya genelinde altının ons fiyatının artışı piyasalara yansıdı. Savaş çanlarının çalmasıyla birlikte hızlı yükselişi başlayan altın, vatandaşı da kararsızlığa sürüklüyor.

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Engin Polat, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin altın piyasasını doğrudan etkilediğini belirtti. Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı altının ons fiyatı yükseldi. Olaylardan dolayı yükseliş var şuanda. Anlaşma olup gerginlik biterse bir anda düşüş de olabilir. Altının ani yükseliş ve düşüşlerinde talep her zaman oluyor. Daha çok yükselecek düşüncesiyle talep oluşturan bir kesim de var. Çok fazla olmamak koşuluyla artan bir talep oluştu. Altının ons fiyatı bin 780 dolar civarlarından bin 925 dolar civarlarına kadar çıktı."

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)