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Savaş çocuklarının 'savaş' oyunu

6 saat önce

Sinop'ta barınmakta olan Afgan uyruklu ailelerin küçük çocuklarının mahallede oynadığı 'savaş' oyunu, mahallelileri duygulandırdı.

Savaş çocuklarının 'savaş' oyunu, System.String[]

Sinop'ta barınmakta olan Afgan uyruklu ailelerin küçük çocuklarının mahallede oynadığı 'savaş' oyunu, mahallelileri duygulandırdı.


Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan uyruklu yaklaşık 6 yaşlarında olduğu bilinen iki çocuk, mahallede oynadığı savaş oyunu ile görenleri hüzünlendirdi. Çocukların oyununu fotoğraflayan mahalleli, bu yaştaki çocukların kaçtıkları savaştan etkilendiğini, bilinç altına savaşın yerleşmiş olabileceğini ifade ettiler.


Sinop Camikebir Mahallesi Tophane Sokak sakinlerinden Havva Aksu, fotoğrafladığı çocuklar ile Türkçe bilmedikleri için anlaşamadıklarını belirterek, "Mahallemizde barınan Afgan ailelerin çocukları. Türkçe bilmiyorlar, bu sebeple pek konuşamıyoruz. Okula gitmediği için çocuklar da dil öğrenememiş henüz. Yaklaşık 6 yaşlarında olduklarını tahmin ediyoruz. Gündüz saatlerinde mahalleye çıktığımda fark ettim bu çocukları. Biraz izledikten sonra savaş oyunu oynadıklarını fark ettim. Plastik bir borudan tüfek yapmışlar, duvarın köşesine saklanarak karşıya ateş ediyor gibi bir oyun yapıyorlar. Çok duygulandım onları o şekilde görünce. Bu yaşlardaki erkek çocuklar savaş oyunu oynar fakat bunlarınki daha farklı. Tıpkı gerçek bir asker gibi duvara saklanıyor, kafasını uzatıp karşıyı gözetliyor ve borudan yaptığı tüfekle ateş ediyorlar. Bana göre bilinçaltına, kaçtıkları ülkesinde yaşadıkları savaş ortamı yerleşmiş olmalı ki yıllar sonra bu şekilde oyun oynuyorlar. Beni fark edip gülümsediler bana. Gerçekten çok duygulandım. Bu yaştaki çocukların savaş ortamında büyümesi, onları kötü etkilemiş olmalı. Dileriz ki bir an önce bu savaşlar son bulur, bu çocuklar sağlıklı şekilde yetişir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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