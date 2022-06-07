Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti - Son Dakika
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Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti

07.06.2022 16:01
Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti

ANTALYA'ya yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor.

ANTALYA'ya yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor. Haziran ayında Rusya'dan uçuşlar artarken, kente gelen Rus turist sayısı bir haftada 100 bini geçti. Rusya- Ukrayna savaşına rağmen Rusya'dan, pandeminin yaşandığı son iki yıla göre daha çok turist geldi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye için 2022 yılında ortaya koyduğu '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefini hatırlattı. Bakan Ersoy'un bu tahminin oldukça gerçekçi bir öngörü olduğunu kaydeden Yavuz, son 10 yılın verileriyle birlikte hazırladığı rapora göre, Antalya için bu yıl 10 milyon 920 bin turist hedefi ortaya koydu.

'PANDEMİNDEN ÇIKIP SAVAŞIN ETKİSİNE GİRDİK'Bu yıl için turizm sektöründeki en önemli olayın Rusya- Ukrayna krizi olduğuna dikkat çeken Yavuz, Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Rusya'dan gelen turist sayısının 376 bin olduğunu belirterek, "Son iki yıldır yaşanan pandemi döneminde 2020'nin aynı döneminde 145 bin, 2021'in aynı döneminde 300 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. Pandemi öncesi 2019'un aynı döneminde ise 1 milyon 250 bindi. Antalya turizmi, son iki yıldır yaşanan pandeminin etkisinden çıkıp, savaşın etkisine girmiş oldu. Yine de bu yıl Rusya'dan son iki yıla göre artış var. Ama savaş olmasaydı; 2019 rakamlarını rahatlıkla yakalayabilirdik" dedi.MAYIS AYI SONUNDA UÇUŞLAR ARTTIRusya'dan mayıs ayında günlük ortalama 25 civarında uçuş yapıldığını aktaran Yavuz, "Yasaklar kalktığı sırada savaş başladı. Turist, hala maske ile seyahat ettiği sırada savaş nedeniyle getirilen yaptırımlardan dolayı engellerle karşılaştı. Mayıs ayına doğru savaşın sıcaklığı kaybolup, gündemden çıkmasıyla turizm hareketliliği eski günlerine yöneldi. Hem Avrupalı hem Rus tatilci alabilen tek destinasyon olan Antalya" diye konuştu.RUS TURİST BİR HAFTADA 100 BİNİ AŞTIYavuz, haziran ayının ilk haftasında Rusya'dan Antalya'ya yapılan uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Haziran'da 62, 2 ve 3 Haziran'da 56'şar, 4 Haziran'da 110, 5 Haziran'da 55, 6 Haziran'da 53, 7 Haziran'da 60 uçuş gerçekleşti. Haziran ayı ilk haftasındaki toplam uçuş sayısı 452 oldu ve 100 bini aşkın Rus geldi. Hem Türk uçakları hem Soçi üzerinden Rus uçaklarıyla, uçuş sayısı günden güne artıyor."


Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti
Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti
Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti
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Kaynak: DHA

Antalya, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti - Son Dakika

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