Son Dakika Haberleri: Savaş Gemisi Komutanından Kaymakam Taşdan'a Ziyaret

Savaş Gemisi Komutanından Kaymakam Taşdan'a Ziyaret

40 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kapsamında Bozyazı Limanı'na demirleyen TCG Taşucu Gemisinin Komutanı Deniz Kıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil, Kaymakam Hayatı Taşdan'ı ziyaret etti.

Savaş Gemisi Komutanından Kaymakam Taşdan'a Ziyaret, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kapsamında Bozyazı Limanı'na demirleyen TCG Taşucu Gemisinin Komutanı Deniz Kıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil, Kaymakam Hayatı Taşdan'ı ziyaret etti.

Taşdan'ın makamında kabul ettiği Erbil, tatbikatın anısına ilişkin hediye sundu. Taşdan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Görevinizde başarılar dilerim" dedi.

Deniz Kıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil'in, Kaymakam Hayatı Taşdan'a gerçekleştirdiği ziyarete, TCSG Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli ile Taşucu gemi komuta kademesi de eşlik etti.

Savaş gemisi halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olarak tüm denizlerde ve Deniz Kuvvetlerinin kara birliklerince icra edilen 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kapsamında Bozyazı Limanı'nda demirleyen TCG Taşucu Savaş Gemisi'nin, bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca, 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacağı bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

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