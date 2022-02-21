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Savaş gibi! Brezilya'da sel ve toprak kaymasının acı bilançosu 171 ölü, 120 kayıp! - Son Dakika

Savaş gibi! Brezilya'da sel ve toprak kaymasının acı bilançosu 171 ölü, 120 kayıp!

21.02.2022 13:35

Brezilya'da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış yıkıma neden oldu. Ülkede yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 171'e yükseldiği, kayıp olan 120 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, yaşananların bir savaş sahnesini andırdığını söylemişti.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 171'e yükselirken, kayıp olan 120'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 171'e yükseldi, 120 kişi hala kayıp

900'DEN FAZLA İNSAN BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybının 171'e yükseldiğini ve 120 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, 900'den fazla insanın barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 171'e yükseldi, 120 kişi hala kayıp

"KARINCA USULÜ YAVAŞ YAVAŞ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Arama kurtarma çalışmaları koordinatörü Roberto Amaral, "Bölgeye ağır makineler getirmek imkansız, karınca usulü yavaş yavaş çalışmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Rubens Bomtempo ise şehrin yeniden yapılandırılması için bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 171'e yükseldi, 120 kişi hala kayıp

5 BÖLGENİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 40 MİLYONLUK BÜTÇE AYRILDI

Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirmiş, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı duyurmuştu.

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Savaş gibi! Brezilya'da sel ve toprak kaymasının acı bilançosu 171 ölü, 120 kayıp! Savaş gibi! Brezilya'da sel ve toprak kaymasının acı bilançosu 171 ölü, 120 kayıp! Son dakika haberleri | Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi Son dakika haberleri | Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Arama Kurtarma, Brezilya, Rio, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Savaş gibi! Brezilya'da sel ve toprak kaymasının acı bilançosu 171 ölü, 120 kayıp! - Son Dakika


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