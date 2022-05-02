Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş

02.05.2022 11:05
Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.

Olay, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAmcasının otomobille yakındaki tıp merkezine götürdüğü Savaş Sayğılı, ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım alınan Sayğılı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobildekilerin Mutlu Budak (33), Volkan Zafer Yeğen (31), Beytullah Yüksel (26) ve Furkan Çavuş (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı. Sorguya alınan şüphelilerin suçu birbirlerine attığı da öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Budak, Volkan Zafer Yeğen, Beytullah Yüksel tutuklandı, Furkan Çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
YORUMLAR
500
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı İNCİ KEFALİ İÇİN BAYRAMDA DA GECE GÜNDÜZ DENETİM İNCİ KEFALİ İÇİN BAYRAMDA DA GECE GÜNDÜZ DENETİM

Sarıçam, Çavuş, Nisan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement