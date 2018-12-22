Son Dakika Haberleri: Savaş Kameramanlığı ve Foto Muhabirliği" Konferansı

Savaş Kameramanlığı ve Foto Muhabirliği" Konferansı

3 saat önce

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda "Savaş kameramanlığı ve foto muhabirliği" konulu konferans düzenlendi.

Savaş Kameramanlığı ve Foto Muhabirliği
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda "Savaş kameramanlığı ve foto muhabirliği" konulu konferans düzenlendi.

Medya İletişim Kulübü tarafından, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konferansa Anadolu Ajansı Savaş Kameramanı Kenan Yeşilyurt ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Berk Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Yeşilyurt, katıldığı birçok savaş bölgesinde zor şartlar altında nasıl çekim yaptığını anlatarak, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Suriye, Gazze, Filistin'deki çatışmalarda ve Mısır'daki Sisi darbesi sırasında çekmiş olduğu görüntüleri izleten Yeşilyurt, o anlarda neler yaşadığını katılımcılarla paylaştı.

Özkan ise çekmiş olduğu fotoğrafları öğrencilerle paylaşarak, her bir fotoğrafın hikayesi olduğunu aktardı.

Konferans, muhabirlerin öğrencilerle fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:10 Kaynak: AA

Kırklareli, Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savaş Uçakları, Tunceli'de Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:15:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaş Kameramanlığı ve Foto Muhabirliği" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]