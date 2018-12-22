Savaş Kameramanlığı ve Foto Muhabirliği" Konferansı

Kırklareli
Üniversitesi Pınarhisar
Meslek Yüksekokulu'nda "Savaş kameramanlığı ve foto muhabirliği" konulu konferans düzenlendi.
Medya İletişim Kulübü tarafından, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konferansa Anadolu Ajansı
Savaş Kameramanı Kenan Yeşilyurt
ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Berk Özkan konuşmacı olarak katıldı.
Yeşilyurt, katıldığı birçok savaş bölgesinde zor şartlar altında nasıl çekim yaptığını anlatarak, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti. Suriye
, Gazze
, Filistin
'deki çatışmalarda ve Mısır
'daki Sisi
darbesi sırasında çekmiş olduğu görüntüleri izleten Yeşilyurt, o anlarda neler yaşadığını katılımcılarla paylaştı.
Özkan ise çekmiş olduğu fotoğrafları öğrencilerle paylaşarak, her bir fotoğrafın hikayesi olduğunu aktardı.
Konferans, muhabirlerin öğrencilerle fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.