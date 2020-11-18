Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi - Son Dakika

Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi

18.11.2020 14:40

- Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi Suriye, Afganistan ve Irak'tan Türkiye'ye gelen ve Yozgat'ta yaşayan sığınmacı ailelerin çocukları, savaşı ve yaşadıklarını resimlere yansıttı.

- Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi

YOZGAT - Suriye, Afganistan ve Irak'tan Türkiye'ye gelen ve Yozgat'ta yaşayan sığınmacı ailelerin çocukları, savaşı ve yaşadıklarını resimlere yansıttı.

Yozgat'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla kentte yaşayan uluslararası çocuklar, günün anlam ve önemine yönelik hazırladıkları çalışmayı duvara resmetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezince organize edilen etkinlikte çocuklar, Yozgat Belediyesi Kent Park Tesislerinde oyun parkında bulunan bir duvar üzerine yaptıkları yağlı boya resimle, tüm dünyaya 'Savaşlar olmasın, bizim de yaşama hakkımız var' mesajı verdi.

Savaş mağduru çocuklar ellerine aldıkları boya ve fırçalarla "Namlusu Dünyaya çevrili tankı, çektikleri kementlerle kırıyor" konulu resmi yansıttılar.

Savaşın izlerini silmek isteyen çocuklar, duvara çizdikleri savaş karşıtı resimle, insanlığa özgürlük ve barış mesajı verdi.

Suriye'den Yozgat'a geldiklerini söyleyen Esma Habibsa, "Artık savaş istemiyoruz. Bizim yaşama hakkımız var" dedi.

Suriyeli Mustafa Najjar ise "Suriye'de savaş var onun için buraya geldik. Bu resmi de savaş olmasın, hiç kimse ölmesin, çocuklar ölmesin diye yaşamak hakkımız olduğu için yaptık" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çocuklara eşlik eden üniversite öğrencisi Adil Biçer, "Buradaki çalışmamızın amacı çocuklarımızın yaşama hakkı olduğunu anlatmak: burada mülteci çocuklarımızla beraber savaşın kötü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir tank dünyaya namlusunu uzatıyor. Namlunun önünde dünya var her ırktan çocuklar hayatlarını korumak için mücadele ediyor. Burada yaşama haklarını anlatmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü münasebetiyle bugün Yozgat'ta Dünya coğrafyasında birçok yerde devam eden savaş ve bu savaştan etkilenen çocuklara vurgu yapmak maksadıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemize savaş mağduru olarak gelen, Afgan, Suriye, Irak uyruklu çocuklarımız katıldı. Onlarla beraber Belediyemizin bize tahsis ettiği bu mekanda bu görseli çizdik. Ana tema savaş ve savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi. Bu resimde çocuklar bir ip yardımıyla savaşta kullanılan tankın ekipmanını bozarak bir vurgu yaptık buna dikkat çektik. Umarım bu etkinlik çocuklar üzerinde olumlu bir etki oluşturur" dedi.

Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi
Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi

Özgürlük, Suriye, Yozgat, Savaş, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Savaş karşıtı çocuklar yaptıkları resimle barış ve özgürlük mesajı verdi - Son Dakika


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