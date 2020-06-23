Savaş karşıtı Malakanların yaşamına "kültür evi" ışık tutacak - Son Dakika

Savaş karşıtı Malakanların yaşamına "kültür evi" ışık tutacak

Çarlık Rusya döneminde silahlanmaya karşı çıkıp savaşmadıkları için sürgün edilen ve 1878 yılında Kars'a yerleşen Malakanların, bölgeye getirdikleri kültür ve sanat etkinlikleri, restore edilen Malakan Kültür Evi'nde yaşatılacak.

Çarlık Rusya döneminde silahlanmaya karşı çıkıp savaşmadıkları için sürgün edilen ve 1878 yılında Kars'a yerleşen Malakanların, bölgeye getirdikleri kültür ve sanat etkinlikleri, restore edilen Malakan Kültür Evi'nde yaşatılacak.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kafkas ve kısmen Anadolu'ya sürgün edilen, savaş ve silahlanmaya karşı çıkan Malakanların geçmişine, il merkezine bağlı Çakmak köyünde restore edilen Malakan Kültür Evi ışık tutacak.

Malakanların, 1878 yılından itibaren bölgeye getirdikleri kültür ve sanat etkinlikleri, topluluğun daha önce yaşadığı Çakmak köyünde oluşturulan "kültür evi" ve çevresinde oluşturulan alanda yeniden canlandırıp gelecek kuşaklara aktarılacak.

Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vedat Akçayöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malakanların savaş karşıtı toplum olduğunu, savaşmadıkları için de sürgüne gönderildiklerini söyledi.

Sürgünde Malakanların dünyanın farklı yerlerine yayıldığını ifade eden Akçayöz, "93 Harbi'nden sonra Kars'a gelen bu topluluk, bölgenin insanlarıyla uyum içinde yaşadı. Rusların, Ermenilerin, Osmanlıların gelişi, hiçbir şekilde Malakanların savaş karşıtlığı yapılarını bozduramadı. Malakanlar, Çarlık Rusya döneminde savaşa karşı çıktıkları ve topluma kötü örnek oldukları öne sürülerek sürgün edildi. Bu bölgede 1920, 1956 ve 1962 yılı süreçlerinde Kars bölgesinden Rusya ve dünyanın çeşitli yerlerine yayıldılar." dedi.

Akçayöz, Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Malakanlar üzerinde bir çalışma yaptığını anlatarak, "Bu bölgedeki Malakanları, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Amerika ve Kanada'daki Malakan topluluklarını inceleyerek bir kitap oluşturduk. Ayrıca bir belgesel filmle de bu çalışmayı taçlandırdık. Bu bölgenin Malakanlarının, turizm açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından böyle bir çalışmayı SERKA ile tamamladık." diye konuştu.

Uzun süreden beri Malakanlar üzerinde çalıştığını ifade eden Akçayöz, "Türkçe ve İngilizce olarak 'Annem Sara' ve 'Malakanlar' adlı iki kitap hazırladım. Malakanların alt yapısını 35 yıl önceden başlayarak bu ortama getirebildik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bir Malakan evini, çatısını onararak 'Malakan Kültür Evi Müzeciği'ne dönüştürüp yok olmasını önledik. Ardından aslına uygun olarak düzenlemeler yaptık." açıklamasında bulundu.

"Gelecek kuşaklar da buradan faydalanacak"

Vedat Akçayöz, bölgede birçok çalışmanın, düzenlemenin yapılacağını anımsatarak, "Bu bölgenin, pansiyonla çevre tanziminin olması gerekiyor. Malakan kültür evlerinin bölümlerinde peynir, bal üretimi yapılabilir. Turistler otantik şekilde peştemallarını bağlayarak inekleri sağabilecek, ayrıca kendi peynirlerini üretecek ve kovanlardan ballarını çıkartabilecek. Yaşayan bir kültürle, bir müzecik anlayışıyla 11 dönümlük araziyi turizm cenneti haline getirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir zaman var. Bizler burayı, yaşayan, bacasız bir kültür ve sanayi olarak algılıyoruz. Gelecek kuşaklar da buradan faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Çakmak köyü ve Kars turizminde kültürlerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çabaladıklarını ifade eden Akçayöz, şunları kaydetti:

"Buraya pansiyon otelcilik anlamında gelecek yerli ve yabancı turistlerin konaklamasıyla ilgili çalışmalarımız da söz konusu. Turist kafilesi gelecek, onları burada sütle ve Malakan çayıyla karşılayacağız, onlar hakkında bilgiler aktaracağız, yapmış olduğumuz belgesel filmlerle onlara kültürlerini anlatacağız. Amacımız, turistleri burada bir gün daha fazla ağırlayabilmek. Bu nedenle Kars turizmine, kültürüne katkı yapmak amacındayız."

Rusya, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Savaş karşıtı Malakanların yaşamına 'kültür evi' ışık tutacak - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaş karşıtı Malakanların yaşamına "kültür evi" ışık tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]