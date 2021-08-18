Son dakika haberi: İngiltere'de savaş karşıtları ve Afganlar parlamento oturumu sırasında gösteri düzenledi - Son Dakika

İngiltere'de Afganistan'ın ele alındığı parlamento oturumu sırasında gösteri düzenleyen savaş karşıtları, bölgede yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirterek, savaşların son bulması çağrısı yaptı.

Savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" iş birliğinde başkent Londra'da düzenlenen gösteride, aktivistler, İngiltere'nin Afganistan halkını yalnız bırakmaması gerektiğini ifade ederek, mültecilerin ülkede memnuniyetle karşılanacağını dile getirdi.

Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi milletvekilleri Richard Burgon, Zarah Sultana ve Dawn Butler'ın yanı sıra savaş karşıtları katıldı.

"Afgan halkına karşı sorumluluğumuz var"

Milletvekili Butler, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'da İngiliz ordusu ve diplomatik misyonu için çalışan Afganların güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Afgan halkına karşı sorumluluğumuz var. Onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Sorumluluk almaktan kaçamayız." ifadesini kullandı.

Butler, İngiltere'nin daha fazla Afgan mülteciyi kabul etmesi için hükümete baskı yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Milletvekili Burgon da Afganistan'daki durum için askeri çözüm olmadığının altını çizerek, şu anda yapılması gerekenin İngiltere için çalışan Afganların güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılması olduğunu söyledi.

Burgon, ayrıca İngiltere'nin ABD'den bağımsız, kendi dış politikasına ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Batı ülkelerine çalışan Afganların geride bırakılmaması çağrısı

Öte yandan, parlamento oturumu sırasında Afganistan'da İngiliz ordusu ve diplomatik temsilciliğinde görev yapan ve daha önce İngiltere'ye getirilen Afganlar da gösteri düzenledi.

Parlamentodaki Afganistan konulu özel oturum sırasında yapılan gösteride Afganlar, Batı ülkeleri için çalışan hiç kimsenin geride bırakılmamasını istedi.

Göstericiler, "Kimseyi geride bırakmayın", "İngiltere, senin için çalışanları korumak ahlaki zorunluluk" yazılı pankartlar taşıdı.