Son dakika: Savaş karşıtlarından Picasso tablosu önünde NATO protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Savaş karşıtlarından Picasso tablosu önünde NATO protestosu

27.06.2022 23:33

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'ne giren yaklaşık 30 savaş karşıtı aktivist, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Guernica tablosunun önünde ölü taklidi yaparak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'ne giren yaklaşık 30 savaş karşıtı aktivist, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Guernica tablosunun önünde ölü taklidi yaparak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etti.

NATO'nun 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenleyeceği liderler zirvesine yönelik protestolar devam ediyor. Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'ne giren yaklaşık 30 savaş karşıtı aktivist, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun savaşın dehşetini konu aldığı tarihi Guernica tablosunun önünde ölü taklidi yaparak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etti. Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Fridays For Future (İklim İçin Okul Grevi) tarafından düzenlenen protestoda bazı göstericiler ise ellerinde "Savaş insanların ölümüdür. Savaş sanatın ölümüdür" yazılı pankartlar taşıdı.

Extinction Rebellion ve Fridays For Future yayınladıkları ortak bildiride, NATO'nun Rusya- Ukrayna savaşını körüklediğini belirterek, "güvenliğin daha fazla silahla sağlanamayacağı"nı vurguladı.

GUERNİCA SALDIRISI

Picasso tarafından 1937'de yapılan tablo, İspanya iç savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatıyor. Saldırıda en az bin 600 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan NATO liderlerinin zirve sırasında müzeyi ziyaret etmesi ve söz konusu tabloyu görmesi bekleniyor.

"BARIŞ İÇİN: NATO'YA HAYIR"

İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla sabah saatlerinde düzenlenen ve "Barış için: NATO'ya hayır" adlı gösteriye çok sayıda kişi katılmıştı. Başkentte düzenlenen gösteride protestocular, ellerinde "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı", "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" yazılı pankartlar taşımış ve sık sık NATO karşıtı sloganlar atmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Savaş karşıtlarından Picasso tablosu önünde NATO protestosu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Savaş karşıtlarından Picasso tablosu önünde NATO protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement