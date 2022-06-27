Son dakika: Savaş karşıtlarından Picasso tablosu önünde NATO protestosu

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'ne giren yaklaşık 30 savaş karşıtı aktivist, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Guernica tablosunun önünde ölü taklidi yaparak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etti.

NATO'nun 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenleyeceği liderler zirvesine yönelik protestolar devam ediyor. Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'ne giren yaklaşık 30 savaş karşıtı aktivist, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun savaşın dehşetini konu aldığı tarihi Guernica tablosunun önünde ölü taklidi yaparak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etti. Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Fridays For Future (İklim İçin Okul Grevi) tarafından düzenlenen protestoda bazı göstericiler ise ellerinde "Savaş insanların ölümüdür. Savaş sanatın ölümüdür" yazılı pankartlar taşıdı.

Extinction Rebellion ve Fridays For Future yayınladıkları ortak bildiride, NATO'nun Rusya- Ukrayna savaşını körüklediğini belirterek, "güvenliğin daha fazla silahla sağlanamayacağı"nı vurguladı.

GUERNİCA SALDIRISI

Picasso tarafından 1937'de yapılan tablo, İspanya iç savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatıyor. Saldırıda en az bin 600 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan NATO liderlerinin zirve sırasında müzeyi ziyaret etmesi ve söz konusu tabloyu görmesi bekleniyor.

"BARIŞ İÇİN: NATO'YA HAYIR"

İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla sabah saatlerinde düzenlenen ve "Barış için: NATO'ya hayır" adlı gösteriye çok sayıda kişi katılmıştı. Başkentte düzenlenen gösteride protestocular, ellerinde "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı", "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" yazılı pankartlar taşımış ve sık sık NATO karşıtı sloganlar atmıştı.

(İHA)