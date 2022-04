Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı - Son Dakika

Samsunlu Öztürk ailesinin girişimleri sonucu Ukrayna'dan gelerek yeni bir hayata başlayan savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra ve annesi Natalia Laptieva, savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde annesiyle yaşayan Kyra'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Keşke ben de Türkiye'de olsam" paylaşımını gören Fatma Öztürk'ün daveti üzerine, 17 Nisan'da Samsun'a gelen Kyra ve annesi Natalia Laptieva, yeni bir hayata başladı.

Atakum ilçesinde Öztürk ailesine misafir olan savaş mağduru anne ve kızının kalpleri geride bıraktıkları ülkelerinde olsa da savaşın kötü hatıralarını unutmaya çalışıyor.

Anne ve kızı ile cep telefonundaki çeviri uygulaması vasıtasıyla anlaşan evli ve bir çocuk annesi Fatma Öztürk, Kyra'yı 4 yaşındaki oğlu Uygar Öztürk'ten ayırmıyor.

Öztürk ailesini ve Kyra'nın annesini en çok sevindiren ise ülkesinde yaptığı resimlerle ödüller alan, savaş başladıktan sonra resim yapmayı bırakan küçük kızın yeniden resim yapmaya başlaması oldu.

Savaş mağduru anne ve kızına evini açan Fatma Öztürk, AA muhabirine, Kyra ve Natalia'ya Türk misafirperverliğini göstermek için çalıştığını söyledi.

Anne ve kızın hayata yavaş yavaş adapte olmaya başladığını ifade eden Öztürk, "Normalliği unutmuşlar. İnsanların sahilde yürümesi, koşması, bisiklet sürmesi, kay kay yapması, paten kullanması... İlk etapta adapte olamadılar. Sonra baktılar burada savaş yok, idrak etmeye başladılar. Evet burada hayat normal. Sonra rahatlamaya başladılar." dedi.

"Kyra çok üzülüyor ve içine atıyor her şeyi"

Öztürk, Kyra ve annesi Natalia'nın üzülmesini istemediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'daki savaşı hatırlamaları onları çok üzüyor. Ben onların kafalarını dağıtıp mutlu etmeye çalışıyorum. Çok büyük bir acı, Allah hiç kimsenin başına vermesin. Evsiz, devletsiz, ülkesiz, vatansız kalmak çok kötü. Umarım her şey bir an önce yoluna girer ve normal hayatlarına dönerler. Kyra çok üzülüyor ve içine atıyor her şeyi. İçinde yaşıyor. Natalia da bize belli etmiyor. Adapte olmaya çalışıyorlar. Bize uyum sağlamak için çaba sarf ediyorlar."

Kyra'nın halen ambulansların seslerini duyduğunda korktuğunu belirten Öztürk, zamanla bunları aşacaklarına inandığını söyledi.

"İnanılmaz bir hayal gücü var"

Öztürk, Kyra'nın çok yetenekli olduğunu, yeniden resim yapmaya başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Uluslararası resim yarışmalarında dereceler almış. Çok yetenekli. Yağlı boya çalışmaları var. İnanılmaz bir hayal gücü var. Bu yetenek onun şansı olabilir. Bu yeteneğinin umarım burada geliştirmesine yardımcı olabiliriz. İyi bir ressamdan teknik eğitim alabiliriz. Gelecekte kullanabileceği birikimler yapmak istiyorum. Benim isteğim Natalia ve Kyra'nın normal bir hayata dönmesi, yaşadıklarını unutmaları. Onlarla savaşı hiç konuşmuyorum. Çünkü ağlamaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fatma Öztürk, oğlu ile Kyra'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılacağını da sözlerine ekledi.

"Ukrayna'da ve tüm dünyada barış olmasını istiyorum"

Kyra ise Samsun'a ilk geldiği birkaç gün zorlandığını ancak daha sonra alıştığını, kendi evi gibi rahat olduklarını ifade ederek, "Fatma çok kibar ve onunla olmak çok güzel." dedi.

Gözyaşları içinde, ülkesindeki savaşın bir an önce sona ermesini isteyen Kyra, "Barış olmasını istiyorum. Çocukların ölmemesini istiyorum. Umarım her şey bir an önce yoluna girer. Ukrayna'da ve tüm dünyada barış olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kyra, gelecekte tasarımcı olmak istediğini anlattı.

Anne Natalia Laptieva ise kızıyla birlikte Samsun'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yeni hayatlarına alışmaya çalıştıklarını dile getiren Laptieva, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle üzüldüğünü ifade ederek, "Rusların vurduğu şehrimizde sürekli sirenler çalıyor ve sürekli roketler düşüyor. Ordumuzla gurur duyuyorum. Ukrayna çok güçlü ve kazanacağımızı biliyorum. Her şey daha güzel olacak." diye konuştu.

Laptieva, barış için gösterdiği çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Derdimize kayıtsız kalmayan ve bize yardım eden Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelere minnettarız. Türkiye çok iyi bir ülke. Ukrayna zor bir durumdayken bir kenara çekilmediler. Tüm ülkeler birleşerek Ukrayna'ya yardım edebilir." ifadelerini kullandı.