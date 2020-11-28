Savaş mağduru 11 yaşındaki Suriyeli Remin'in okuma azmi göz dolduruyor - Son Dakika

Savaş mağduru 11 yaşındaki Suriyeli Remin'in okuma azmi göz dolduruyor

28.11.2020 11:11
Savaş mağduru 11 yaşındaki Suriyeli Remin'in okuma azmi göz dolduruyor, System.String[]

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Diyarbakır'a gelen 11 yaşındaki Remin Ali'nin okuma azmi göz dolduruyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Diyarbakır'a gelen 11 yaşındaki Remin Ali'nin okuma azmi göz dolduruyor.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle 9 yıl önce geldikleri Diyarbakır'da yeni bir yaşama başlayan Remin Ali, ilkokulda anne ve babasından öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i okumayı daha da ilerletmek istedi.

500 kişinin katıldığı sınavda büyük başarı sağlayarak, birincilikle girdiği Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda hem hafızlık hem de örgün eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Ali, Kur'an okumada ve diğer derslerindeki başarısıyla takdir görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimini çevrimiçi sürdüren Ali'nin hedefi hafız bir doktor olmak.

Ali, AA muhabirine, 3 kardeşi, anne ve babasıyla 9 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını belirterek, hayallerine ulaşacağı okula girmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Birincilikle kayıt yaptırdığı okulda hafızlık ve örgün eğitim görmenin sevincini yaşadığını vurgulayan Ali, bu yıl Peygamber Sevdalıları Vakfınca Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada ikincilik elde ettiğini aktardı.

Ali, "Kur'an okumayı çok seviyorum. İleride hafız bir doktor olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum." dedi.

"Derslerinde de hafızlıkta da çok başarılı, örnek bir öğrenci"

Okul Müdürü Mehmet Zekeriya Erdem de okulda bin kız öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Erdem, 5. sınıfa Diyarbakır genelinde yaptıkları sınavla öğrenci aldıklarını, ilk 100'e giren öğrencilerin okula kayıt yaptırdığını dile getirerek, yaz ayında verilen eğitimin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce kurulan komisyonla belirlenen 30 öğrenciye aynı zamanda hafızlık eğitimi de verildiğini belirtti.

Mehmet Zekeriya Erdem bu eğitimlerle öğrencilerin 7'nci sınıfa hafız olarak geçtiğini anlatarak, akademik anlamda da başarılı olduklarını bildirerek, "Hatta LGS'de Türkiye birincileri bu hafızlar içerisinden çıkıyor. Diyarbakır geneli yapılan deneme sınavlarında da öğrencilerimiz güzel dereceler elde ediyor. Çünkü okulda çok kaliteli eğitim alıyorlar. Remin Ali de bu yıl yapılan okula giriş sınavında birinci oldu. Çok başarılı bir öğrenci. 500 öğrenci arasında birincilik elde etti. Derslerinde de hafızlıkta da çok başarılı, örnek olacak bir öğrenci." ifadesini kullanan Erdem, Ali'yi başarısından dolayı tebrik etti.

Erdem, Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin online eğitim gördüğünü hatırlatarak, okulda şu anda sadece hafızlık eğitimi verildiğini aktardı.

Eğitimlerin pandemi kurallarına uygun şekilde yapıldığını vurgulayan Erdem, "Azaltılmış sınıflarda eğitimlerimiz sürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaş mağduru 11 yaşındaki Suriyeli Remin'in okuma azmi göz dolduruyor - Son Dakika


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