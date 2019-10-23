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Savaş mağduru 16 çocuk Marmaris'te

22 dakika önce

Savaş mağduru 16 çocuk Marmaris'teMUĞLA - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk, moral ve motivasyon için Marmaris'e getirildi.

Savaş mağduru 16 çocuk Marmaris'te

MUĞLA - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk, moral ve motivasyon için Marmaris'e getirildi. Marmaris'e gelen Ukraynalı çocukları makamında ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Ukraynalı çocukların gönlünü aldı.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından İçmeler'deki bir otelde karşılanan çocuklar bir hafta boyunca Marmaris ve çevresini gezdi. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği çocuk şenliğinde de bir gösteriyle yer alan çocuklar etkinliğe sağladığı katkı için Marmaris Belediyesi'ne teşekküre geldi. Başkan Mehmet Oktay tarafından karşılanan çocuklar Marmaris'i çok sevdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Umarım önümüzdeki yıl daha fazla çocuğu Marmaris'te ağırlarız" diyerek Belediyede ağırladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Savaş mağduru 16 çocuk Marmaris'te

Marmaris, Ukrayna, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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