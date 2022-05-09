Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu

09.05.2022 15:45

Son dakika haberine göre Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör olduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan savaş mağduru ailenin çocuğu 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu.

Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan savaş mağduru ailenin çocuğu 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşamaya başlayan Mehmet ve Fatma Hano çiftinin 3 yıl önce bir oğulları dünyaya geldi. 4 çocuklu Hano ailesinin Halil ismini verdikleri çocuk, geçtiğimiz yıl baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil, doktorların yaptığı tetkik sonuçlarında, gözlerini tümör kapladığı ve görme yetisini kaybettiği tespit edildi.

Halil'in kafasındaki tümörün gün geçtikçe büyüdüğünü ve vücuduna zarar verdiğini belirten anne Fatma Hano, maddi durumları iyi olmadığı için çocuklarını tedavi edemediklerini söyledi. Anne Hano, kendilerine el uzatılmasını istedi.

Baba Mehmet Hano ise gözlerini kaybeden oğlunu, Şanlıurfa ve Ankara'daki hastanelere defalarca götürdüklerini, ancak imkanları tükendiği için tedaviye devam edemediklerini belirtti.

Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu
Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Savaş mağduru ailenin 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu - Son Dakika


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