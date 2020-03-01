Savaş mağduru çocuklar bir araya geldi - Son Dakika
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Savaş mağduru çocuklar bir araya geldi

6 saat önce

Suriye Evi Derneği, Şam Yetimler Derneği ve Arap Derneği işbirliğiyle savaş mağduru yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Savaş mağduru çocuklar bir araya geldi, System.String[]

Suriye Evi Derneği, Şam Yetimler Derneği ve Arap Derneği işbirliğiyle savaş mağduru yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Savaş mağduru 170 Suriyeli yetim çocuk ve annelerinin katılımıyla Siirt Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar tiyatro sahneledi ve şarkılar söyledi.

Suriye Evi Derneği Başkanı Moutaz Shaklab, ülkesine barışın geleceğini ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüp bayram edeceğini kaydetti.

Shaklab, İstanbul'da düzenleyecekleri çocuk şenliğine savaş mağduru yetim çocukları davet ettiklerini belirterek, " Türkiye, Suriye halkına ensar olmuştur. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Şehit düşen kardeşlerimiz için üzgünüz, Suriye halkı Türkiye'nin yaptığı bu iyilikleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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