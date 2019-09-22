Savaş mağduru çocuklar için düzenlenen "sınırsız şenlik" sona erdi

KİLİS - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de terörden temizlenen bölgeler ve Kilis'te düzenlenen "Sınırsız Şenlik" ile sona erdi. 16-22 Eylül tarihleri arasında Suriye'de ve Kilis'te gerçekleştirilen, "Sınırsız Şenlik" etkinliklerine 10 binden fazla Suriyeli çocuk katıldı.

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek, komşu ülkelere sığındı. İç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturulan kamplarda misafirlerine her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla savaş mağdurlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve İHH da Türkiye'nin operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere yerleşenler, hayatlarını mülteci kamplarında geçirenler ile sınırın sıfır noktasında kurulan konaklama merkezlerindeki savaş mağdurlarına moral vermek adına bu yıl 3.kez düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinliğiyle, 10 binden fazla çocuğun yüzündeki tebessüme ortak oldu. Bir hafta boyunca Suriye içerisinde devam eden şenliğin son programı Kilis Elbeyli Mülteci Kampı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar düzenleyen dernek gönüllüleri, Suriyeli çocuklara unutamayacakları anlar yaşatmaya çalıştı. Şenlikle buluştukları çocuklara 1 yıllık kırtasiye malzemesi dağıtan dernek ekibi, Ekim ayı sonuna kadar gelecek bağışlarla 30 bin çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Etkinlikler kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar ve yarışmalar yapıldı. Yarın sona erecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde yapıldı. Kilis Valiliği ve UMDH ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis"in karşısındaki Azez ilçesinde savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü bu yıl tamamlanmış oldu.

Son gün etkinliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Öktem, sanatçılar İzzet Okumuş, Ammar Acarlıoğlu, Aykut Kuşkaya ile oyuncu Ahmet Yenilmez katıldı.