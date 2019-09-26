Son Dakika Haberleri: Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'
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Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'

1 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi

Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'

Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01 
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