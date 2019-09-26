Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'
1 saat önce
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01
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