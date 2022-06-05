Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor

05.06.2022 14:36
Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Edirne'de misafir edilen savaş mağduru çocuklar için etkinlik düzenledi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Edirne'de misafir edilen savaş mağduru çocuklar için etkinlik düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri aileleriyle terk ederek Türkiye'ye gelen çocuklar, Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumunda İl Göç İdaresi görevlilerince oyun oynayarak yaşadıkları kötü anıları hafızalarından silmeye çalışıyor.

Ukrayna'da yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli buldukları Türkiye'ye gelen ailelerden bazıları Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

Edirne'de de bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selimiye Öğrenci Yurdunda 128'i çocuk 249 Ahıska Türkü misafir ediliyor.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri tarafından yurtta belirli günlerde çeşitli organizasyonlar düzenlenerek çocukların, geçirmiş oldukları savaş ortamının izlerini silmek ve güzel hatıralar oluşturmak için aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Yurt bahçesinde yüz boyama, geleneksel oyunlar, palyaço ile düzenlenen etkinliklerle savaşın masum yüzleri çocukların gülümsemesi sağlanıyor.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ortamından dolayı yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan soydaşları misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Aşılıoğlu, onlarla ilgilenmek, dertleriyle dertlenmek ve özellikle çocukların yüzünde küçük bir tebessüme vesile olabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika

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