Savaş mağduru engelli Eyüp, kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Savaş mağduru engelli Eyüp, kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor - Son Dakika

Savaş mağduru engelli Eyüp, kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor

7 saat önce

Suriye'de iç savaşta anne ve babası hayatını kaybeden engelli Eyüp Abdülhamit, dedesinin yardımıyla İdlib kentinin Sarmada kırsalındaki kampta hayata tutunmaya çalışıyor.

Savaş mağduru engelli Eyüp, kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor, System.String[]

Suriye'de iç savaşta anne ve babası hayatını kaybeden engelli Eyüp Abdülhamit, dedesinin yardımıyla İdlib kentinin Sarmada kırsalındaki kampta hayata tutunmaya çalışıyor.


Savaştan kaçanlardan bazıları yol kenarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Bunlardan biri de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 25 yaşındaki Eyüp Abdülhamit. Dedesi Abdürrezzak'ın yardımıyla hayata tutunan Eyüp'ün anne ve babası da Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştaki bombardımanda hayatını kaybetti.


Dedesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdlib'de yaşayan Eyüp, 1 sene önce saldırıların arttığı kentten kaçarak Sarmada kırsalına geldi. Burada binlerce kişinin yaptığı gibi çadır kuran aile, yaşam mücadelesi veriyor.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan dede Abdürrezzak, torunu için yardım istediğini söyleyerek, "Doğuştan engelli bu çocuk. Zor durumdayız burada. Kim yardım ederse Allah razı olsun" dedi. - İDLİB

Suriye, İdlib, Eyüp, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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