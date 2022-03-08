Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor

08.03.2022 13:42
Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor

Rusya'nın saldırısı nedeniyle eşlerini Ukrayna'da bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türklerinin çoğunlukta olduğu savaş mağduru kadınlar, misafir edildikleri Edirne'de Dünya Kadın Günü'nde bir an önce barışın gelmesini dilediklerini söyledi.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle eşlerini Ukrayna'da bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türklerinin çoğunlukta olduğu savaş mağduru kadınlar, misafir edildikleri Edirne'de Dünya Kadın Günü'nde bir an önce barışın gelmesini dilediklerini söyledi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan kadınların yükleri daha da artmış durumda.

Savaş mağduru kadınlar, bir yandan Ukrayna'dan gelecek iyi haberleri beklerken diğer yandan da üzüntülerini çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor.

Dünya Kadınlar Günü'nü evlerinden uzakta giren ve kısa sürede savaşın bitmesini dilen kadınlardan Kiev'den gelen Kapolova Galina, savaş nedeniyle kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye teşekkür etti.

Eşini ve ailesini Ukrayna'da bıraktığını, savaş bitince ülkesine döneceğini anlatan Galina, iki çocuğuyla Edirne'de misafir edildiklerini söyledi.

Evelina Kurtseitova ise Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek "Babam savaşta kaldı, umarım yakın zamanda her şey biter ve biz eve döneriz" dedi.

Edirneli gençler savaş mağduru çocukları eğlendirdiler

Bu zorlu sürecin etkisini yaşayan çocukların ise savaşın olumsuz etkilerini unutması için Kırım Tatar Türklerinin kaldığı Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çeşitli programlar düzenleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Gençlik Merkezi gönüllüleri de ailelere destek vermek amacıyla otelde kalan çocuklara yönelik eğlence programı düzenledi.

El yüz boyama, masal okuma, ip atlama, resim boyama, tenis ve çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocukların eğlenmesi sağlandı.

Programda, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle de kadınlara da karanfil sunuldu.

YORUMLAR
500
İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda! İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda! Türkiye'deki Ukraynalılar ülkelerine ulaştırmak için yardım topluyor Türkiye'deki Ukraynalılar ülkelerine ulaştırmak için yardım topluyor

Kadınlar Günü, Türkiye, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement