Savaş mağduru küçük Halid'in tedavisi Kayseri'de başladı - Son Dakika

Suriye'de iç savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, yaklaşık 1,5 yıl önce soba patlaması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 6 yaşındaki Halid Hamo'nun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesindeki tedavisi başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vücudunun büyük bir kısmı yanan Halid Hamo, Türk Kızılayın girişimleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine getirildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ekibi tarafından, başarılı geçen cerrahi bir operasyonun ardından serviste tedavisine devam edilen Halid'i, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kemaloğlu, ziyarette, gerçekleştirilen cerrahi operasyonun başarılı sonuçlandığını aktardı.

Dün itibarıyla Halid'in operasyonunu yaptıklarını belirten Kemaloğlu, "Her iki eli ve yüzüne müdahalelerde bulunduk. Amacımız, Halid'in gelecek için biraz daha umutlu olmasını sağlamak. Umarım bunu da başarabiliriz. Halid'in şu an da durumu gayet iyi. Yaklaşık 5 gün daha hastanemizde misafir etmeyi planlıyoruz. Sonraki süreç de ise Kayseri'de misafirhanede ağırlamaya devam ederek, tedavisini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çalış da ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak Halid Hamo'nun tedavisi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Halid'in Suriye'de ailesi ile evlerinde bir soba patlaması sonucunda vücudunda geniş çapta yanıklar meydana geldiğini anlatan Çalış, şunları kaydetti:

"İlk tedavisi orada yapıldıktan sonra Türk Kızılay yardımları ile üniversitemiz hastanelerine getirildi. Burada ilk operasyonu yapıldı. Şu an da serviste tedavisi devam etmekte. Bizler bu aşamada sağlık alanında destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah minik yavrumuzu en kısa zamanda sağlığına kavuşturarak, taburcu edip ailesine kavuşturacağız. Ben buradan minik Halid ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavisinde emeği geçen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktorlarımıza ve Türk Kızılay yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Ziyaretinde Halid'e oyuncak hediye eden Rektör Çalış, çocuğun refakatçisi halası Gula Hamo'ya da her türlü ihtiyaçlarında destek vereceklerini söyledi.