SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ ÇOCUKLARDAN UKRAYNALI AKRANLARINA MEKTUP VE RESİMLE DESTEK - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Suriye'deki iç savaştan aileleri ile kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar, Rusya'nın saldırısının ardından göç etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara; yazdıkları mektup ve yaptıkları resimlerle destek oldu. İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği'nde (SOHRAM-DER) eğitim gören çocukların destek mesajlarının Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderildiğini belirten Yeter Yılmaz, "Savaşın çağrıştırdıklarını çizdiler. Göçleri ifade ettiler, terk edişi gösterdiler" dedi.

Suriye'deki iç savaştan aileleri ile kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareketi sonrası Türkiye dahil birçok ülkeye göç etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklar için hem mektup yazdı hem resim yaptı. Dayanışma mesajlarının yer aldığı mektup ve resimler; SOHRAM-DER aracılığıyla Ukrayna Büyükelçiliği'ne ulaştırıldı.

Merkezin özellikle göç ve şiddet mağduru çocuklara destek verdiğini belirten SOHRAM-DER Koordinatörü Yeter Yılmaz, "Rusya-Ukrayna savaşının ilk haftasında merkeze geldiklerinde, hemen savaştan bahsettiler. O korkuyu, o acıyı hissettiler. Durmadan 'Ukrayna'daki aileler, çocuklar; ülkelerinden ayrılıyor, buraya da gelecekler mi?' diye soruyorlardı. Çünkü kendileri de Suriye'deki savaştan etkilenerek, göçü yaşamak zorunda kaldılar. İstemeye de olsa kendi topraklarından, ailelerinden kopanlar oldu. Şu anda buradalar" dedi.

'YERLERİ DAR, GÖNÜLLERİ GENİŞ'

Suriyeli çocukların destek için çaba harcadığını ifade eden Yılmaz "Dileyen mektup yazdı, dileyen de resim yaptı. Savaşın çağrıştırdıklarını çizdiler. Göçleri ifade ettiler, terk edişi gösterdiler. Mağduriyet olarak çocukların ve kadınların daha çok ön planda çıktığını gördük. Mektuplarda ise tamamen bir kardeş gibi seslendiler. Kendi ailelerine davet ediyorlar. Kapılarının açık olduğunu ifade ediyorlar çünkü Suriyeli çocuklar da burada misafir. Yerleri dar olsa da çocuklarımızın gönülleri geniş" diye konuştu.

Suriyelilerin, Ukraynalı çocukların acılarını ve hüzünlerini paylaştıklarını dile getiren Yılmaz "Dünyada artık savaşların olmasını istemiyoruz. Çocukların ve kadınların gözyaşlarının akmasını artık istemiyoruz. Onlar da mektuplarında bunları ifade ettiler. Bu mektup ve resimleri, Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderdik. Onlara bir destek olmak, acılarına ortak olmak istiyoruz" dedi.