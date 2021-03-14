Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı - Son Dakika

Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı

14.03.2021 09:46
Savaş mağduru Suriyeli genç kızın

Suriye'deki savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan milyonlarca kişiden birisi olan Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak iş fikri geliştirip henüz 23 yaşında "ilham veren girişimci" olmayı başardı.

Suriye'deki savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan milyonlarca kişiden birisi olan Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak iş fikri geliştirip henüz 23 yaşında "ilham veren girişimci" olmayı başardı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ve Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (ENHANCER) projesi kapsamında hazırlanan Migathon etkinliğinde 22 Türk vatandaşının yanı sıra 29 Suriyeli girişimci adayı arasından birinci olan Suriyeli savaş mağduru Jin Dawod'un başarı hikayesi benzer durumda olanlara ilham veriyor.

"Bir yıl evden çıkmadım"

Jin Dawod, ailesiyle geldiği Türkiye'de savaşı adeta içinde yaşadığını, ailece psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştıklarını, bir yıl boyunca evden hiç çıkmadığını belirterek, "Çevreme baktığımda herkesin aynı sorunu yaşadığına tanık oluyordum. Arap ülkelerinde de, Türkiye'de de insanlar psikolojik sorunlar yaşadığında psikolog ya da psikiyatriste gitmeye çekiniyor. Çünkü ayıp kabul ediliyor. Bu durum beni çok etkiledi. Çevremde benim gibi bu sorunlar yaşayanlara destek olmaya başladım. Ama bireysel olarak kaç kişiye ulaşabileceğimi düşünürken bir mobil uygulama geliştirme fikri oluştu" dedi.

Yazılım geliştirdi

Üniversitede yazılım mühendisliği okuyup, kafasındaki iş fikrini de hayata geçirmek için girişimcilik temel eğitimleri alan Jin Dawod, psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanların istediği dilde, zamanda ve yerde mesajlarla veya ses görüşmeleriyle başlayarak video görüşmesi ile terapi sağlayan mobil uygulaması ve web sitesi olan PEACE Projesi'ni hayata geçirmeyi başardığını anlattı. Mobil uygulamanın detayları hakkında da bilgi veren Jin Dawod, şöyle devam etti:

"Amacım, bu uygulama içinde psikologları ve psikolojik destek almak isteyen insanları bir platformda birleştirmekti. Bunu da başardım. Yapay zeka ile en doğru psikolog eşleştirmesi yapmaya başladık. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Arap ülkelerinde de bu sorunu yaşayan birçok insan var. Arapça'yı destekleyen uygulama ile bu insanlara yardımcı olabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek benim için büyük bir gurur olacak. Çalışmaya devam ediyorum."

Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun istihdam imkanlarını artırıp sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedefleyen, AB tarafından 32,5 milyon avro ile fonlanan, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamındaki Migathon yarışmasında 1'nci olduğunda hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Jin Dawod, "Bu programda çok değerli mentorlar, eğitmenler ve ICMPD ailesiyle tanışma imkanım oldu" dedi.

"İmkansız yok"

Hayallerin peşinden gitmenin kolay olmadığını belirten Jin Davod, "Ama imkansız diye de bir şey yok. Unutmayın ki hayat hiç kimseye kolay değil ve olmayacak. Bunun için kendiniz için insanlık için ve sizi mutlu edecek hayalini kurduğun proje için ilk adımı atın ve hiç vazgeçmeyin. İmkansız bir şey yok" dedi.

Jin Davod, başarmak isteyen kadınların öncelikle başaramayacakları kaygısını kendilerinden silmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Savaş mağduru Suriyeli genç kızın ilham veren başarısı
Savaş mağduru Suriyeli genç kızın ilham veren başarısı
Savaş mağduru Suriyeli genç kızın ilham veren başarısı

Suriyeli, Türkiye, Suriye, Savaş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Savaş mağduru Suriyeli genç kızın 'ilham veren' başarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Seralarda yetiştirilen altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı         
09:18
Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı         
08:42
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu         
23:17
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 10:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei