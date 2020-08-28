Savaş mağduru Suriyeli kadınlar, atıklardan hediyelik eşya üretiyor - Son Dakika

Savaş mağduru Suriyeli kadınlar, atıklardan hediyelik eşya üretiyor

SURİYE'deki iç savaşta ailelerini kaybeden kadınlar, sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, atık karton, plastik maddelerle biblo ve benzeri süs eşyası yaparak hayata tutunuyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce Reyhanlı'ya yerleşen hemşire Firas El Hüseyin (40), ilçede mesleğini yapamayınca hobi olarak, atık karton ve plastiklerden, alçı ve boya kullanarak çeşitli hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Bu işi ticarete dönüştüren El Hüseyin, iç savaş sırasında eşlerini ya da anne-babalarını kaybeden 8 kadına da destek olmak için onlara bu sanatı öğretti. Evinin bir bölümünde kurduğu atölyesinde kadınlarla çalışan El Hüseyin, hem çok miktarda atığın geri dönüşümüne hem de kadınların ekonomisine katkı sağladı.

Kadınlara verdiği destek nedeniyle memnun olduğunu belirten El Hüseyin, 8 kadının gelir sahibi olduğunu kaydetti. Hüseyin, 'Dul ve yetim kadınlar, kira, geçim gibi ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Onlara destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar ortaya çıkıyor. Eşyaları satın alacak ve kadınlara yardımcı olacak hayırseverlerin desteğini bekliyoruzö dedi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL EŞYALAR YAPIYORUZ

47 yaşındaki Fadya El Kasem ise Suriye'deki iç savaşta eşinin Esad rejimi saldırılarında öldürüldüğünü, birkaç yıl önce İdlib'e bağlı Serakep bölgesinden Reyhanlı'ya geldiğini belirterek, "İç savaş bizleri çok olumsuz etkiledi. Firas El Hüseyin bize destek oldu ve bu sanatı öğrendik. Şimdi topladığımız atıklarla da birbirinden güzel eşyalar yapıyoruz. Onları satarak aile bütçemize katkı sağlayacağız. Desteğe ihtiyacımız var. Hayırseverlerin sesimizi duymalarını arzu ediyoruzö diye konuştu.