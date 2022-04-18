Savaş mağduru Ukraynalılara Maltepe'den eğitim desteği - Son Dakika
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Savaş mağduru Ukraynalılara Maltepe'den eğitim desteği

Son Güncelleme: 18.04.2022 16:18

Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ederek Maltepe'ye yerleşen gençlere Maltepe Belediyesi kucak açtı.

Savaş mağduru gençlere Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz dersler ve kurslar verilmeye başlandı, ailelerine de atölye çalışmalarıyla destek olunuyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerini terk edip, İstanbul'da Maltepe yerleşen ailelere Maltepe Belediyesi'nden destek geldi. Belediye savaş mağdur çocuk ve gençlere kendi bünyesinde ücretsiz dersler ve çeşitli kurslar vermeye başladı.

Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde hizmete açılan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki dersliklerinde Ukraynalı öğrencilere ücretsiz eğitim vermeye başladı. 21 Mayıs'tan itibaren tam kapasite hizmete açılacak olan kültür merkezinde, Cumhuriyet Eğitim Merkezi olarak faaliyete başlayan dersliklerde savaş mağduru Ukraynalı 30 öğrenciye ücretsiz Türkçe derslerinin yanı sıra meditasyon, yoga ve pilates kursları veriliyor. Merkezde ayrıca aileler için de atölye çalışmaları yapılıyor.

"SAVAŞIN KARŞISINDA, BARIŞIN YANINDAYIZ"

Maltepe'ye gelen savaş mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışan Maltepe Belediyesi, 24 Nisan'da Seyirtepe Sosyal Tesisi'nde Paskalya buluşması yapacak. Tüm savaş mağdurları Maltepe Belediyesi'nin sosyal tesislerinden ücretsiz hizmet alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Biz her koşulda savaşın karşısında barışın yanındayız. Çünkü savaş yıkımdır. Bugün Maltepe'de onlarca savaş mağduru ailemiz var. Biz Maltepe Belediyesi olarak savaş mağduru kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Onların eğitimleri aksamasın, hayatları yok olmasın diye ne gerekiyorsa yapacağız. Maltepe Belediyesi'nin kapıları Ukraynalı kardeşlerimize sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Savaş mağduru Ukraynalılara Maltepe'den eğitim desteği - Son Dakika


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