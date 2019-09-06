Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde savunma sanayi anlatıldı
12 dakika önce
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.
Eğitim programı kapsamında, ASELSAN Kurumsal İletişim Sorumlusu İbrahim Bilekli, AA Konferans Salonu'nda sunum yaptı.
Türkiye'de savunma sanayi ve haberciliğinin gelişim sürecini ve detaylarını aktaran Bilekli, habercilerin sorularını da yanıtladı.
Bilekli'ye sunumunun ardından AA'nın yayınladığı kitaplardan hediye edildi.
Son dakika: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı