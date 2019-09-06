Son Dakika Haberleri: Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde savunma sanayi anlatıldı
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Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde savunma sanayi anlatıldı

12 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.

Eğitim programı kapsamında, ASELSAN Kurumsal İletişim Sorumlusu İbrahim Bilekli, AA Konferans Salonu'nda sunum yaptı.

Türkiye'de savunma sanayi ve haberciliğinin gelişim sürecini ve detaylarını aktaran Bilekli, habercilerin sorularını da yanıtladı.

Bilekli'ye sunumunun ardından AA'nın yayınladığı kitaplardan hediye edildi.

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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