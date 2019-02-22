Son Dakika Haberleri: Savaş Özdemir "Gece Ve Yol" Albümü İle Geliyor

Savaş Özdemir "Gece Ve Yol" Albümü İle Geliyor

1 saat önce

Türkiye, Savaş Özdemir'i "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde oynadığı Tipi karakteri ile tanıdı.

Savaş Özdemir

Ünlü oyuncu söz ve müzikleri kendisine ait olan ve 5 şarkıdan oluşan "Gece ve Yol" adlı Pop Rock albümünü tamamladı.

İlk klibi "Kapat Aklının Kapılarını" şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu ilk klibinin senaryosunu ve yönetmenliğini de kendisi yaptı. İstanbul Zekeriyaköy, Sarıyer ve Maslak'ta çekilen klip yaklaşık 20 saat sürdü. Özdemir, klipte 3 farklı karakteri oynadı.

Açıklama yapan Savaş Özdemir, "Müzik uzun zamandır gündemimde vardı. Beklenti vardı. Talepte vardı. Çevremdeki herkes soruyordu albüm yapmıyor musun diye. Bu talep Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz izleyicilerinin de ilgisini çekti. Diziden arta kalan vakitlerimde bu albüme ağırlık verdim. Güzel bir albüm oldu. Gece ve yol hikayesi olan Kapat Aklının Kapılarını şarkısına klibimizi çektik. Titiz ve güzel bir çalışma oldu" dedi.

Şubat sonu tüm dijital müzik platformlarında olacak olan albüm ve klip şimdiden merak uyandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:51 Kaynak: Bültenler

Savaş Özdemir, Güncel
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