Savaş Polat: Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz!

Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'a transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Turuncu-beyazlıların ligde bulunduğu konumun bilincinde olarak Adanaspor'a geldiğini belirten Savaş, "Ligde, bulunduğumuz konum olarak iyi bir durumda değiliz." diye konuştu.



Savaş, Adanaspor için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligdeki konumumuz iyi değil ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Çok çalıştık ve hazırlandık. Bizim için ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Bunun da bilincindeyiz. Buna göre mücadele edip Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu ligde yüzde 100 mücadele önemli. Burada kaliteli oyuncular var, bunu biliyoruz. Ligde oynayacak güce ve kaliteye sahibim, burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."



"Şu anda tek hedefimiz Akhisarspor maçını kazanmak"



Savaş, cumartesi günü sahalarında yapacakları Akhisarspor maçını kazanmak istediklerini ve ligin ikinci yarısına güzel başlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Adanaspor için mücadele edip takımımızı bulunduğu konumun dışına çıkartmak istiyoruz. Düşme potasından çıkmamız gerekiyor. Şu anda tek hedefimiz ilk haftaki Akhisarspor maçını kazanmak. Buna odaklandık. Birlik ve beraberlik içerisinde hem taraftar hem camia olarak buna motive olduk. İnşallah başarabiliriz. Taraftarımız bizi hem içeride hem dışarıda desteklesinler. Biz de sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edip taraftarımızı mutlu etmek için her şeyi yapmak istiyoruz. Düşme potasındayız. Şu anki konumumuz çok kötü. Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum."



Aslında defans oyuncusu olduğunu aktaran Savaş, "Bir defans oyuncusu olarak görevim tabii ki savunma ama öne gitme özelliğim daha iyi diyebiliriz." ifadesini kullandı.