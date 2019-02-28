Savaş, Projelerini Açıkladı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş projelerini açıkladığı toplantıda, belediye başkanı seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde Aydın'a 12 Milyar TL'si devlet desteği, 4 Milyar TL'si Büyükşehir'den olmak üzere toplamda 16 Milyar TL'lik projeleri hayata...

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş projelerini açıkladığı toplantıda, belediye başkanı seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde Aydın'a 12 Milyar TL'si devlet desteği, 4 Milyar TL'si Büyükşehir'den olmak üzere toplamda 16 Milyar TL'lik projeleri hayata geçireceğini belirterek, 50 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.



Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla, Proje Tanıtım Toplantısı'nda projelerini açıkladı. Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Aydın'ı tanıtan kısa film gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.



Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Pehlivan toplantının ilk konuşmasını gerçekleştirirken, "31 Mart seçimlerinde Aydın'ın öz evladı, Aydın'ın çocuğu, Mustafa Savaş ağabeyimin ve Cumhur İttifakımızın 17 ilçemizde birbirinden değerli adayları ile 31 Mart seçimlerinde Osmanlı tokadını hep beraber vuracağına inancımız tamdır" dedi.



AK Parti Aydın İl Teşkilatı Başkanı Ömer Özmen, kalan dört haftalık süre içerisinde projeleri vatandaşlara anlatacaklarını ifade ederek, "İnşallah Cumhur İttifakı son güne kadar bir tane adayımızı bile geride bırakmadan, 31 Mart akşamında Rabbim hepsini Belediye Başkanı seçilmeyi nasip etsin" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Aydın'da orantısız bir şekilde kampanya yarışı yapıldığını iddia ederek, "Yerelde iktidar olabilirsiniz, yereldeki iktidarınızı bu kadar olumsuz bir biçimde kullanmaya hakkınız yok. Şehrin tamamında duvarlarda ve bilboardlarda resimler gösterilerek, 5 yıl boyunca yapılan şahsi reklamlar kul hakkına girer. Milletin vergileriyle toplanan paralarla bu kadar yapılan reklamlar açıkçası tamamen art niyetlidir. Bugün bu kararımı net bir şekilde verdim. Nerede olursa olsun, AK Parti'lide, MHP'lide olsa bir belediye başkanının fotoğraflarını sloganlarını kullanarak, bilboardlarda belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır ve bunun ortadan kalkması için bende 1 Nisan'dan sonra kanun teklifini meclise vereceğim. Bugüne kadar bu hassasiyeti göstermeyenlere yazıklar olsun diyorum" dedi.



"Aydın'da kayıp yıllar var"



Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, projeleri hazırlarken Aydın'ın ihtiyaçlarının neler olduğunu Aydınlılara sorduklarını belirterek, "İlimizde kayıp yıllar var. O kayıp yılların bir önce telafi edilmesi gerekiyor. İlimizin öncelikleri neler, araştırdık ve sorguladık. Bir plan içerisinde o kayıp yılları telafi edecek şekilde projelerimizi oluşturduk. Bu projeler içinde uçuk kaçık şeyler bulamayacaksınız. Ama ayakları yere basan, gerçek anlamda Aydın'ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek Aydın'ı bir cazibe merkezi haline getirecek projeler oluşturduk. Belediye olarak alt yapı ve üst yapı gibi unsurlar bizim asli görevlerimiz. Bunları tabii ki yapacağız ama bizim asıl görevimiz yerel kalkınmayı gerçekleştirmek. Üretimi istihdamı ve Aydın'ın ihracat kapasitesini biz nasıl arttırabiliriz. Belediye olarak neler yapabilirizi burada kurguladık. Aydınımızın tüm kesimlerini kapsayan projelerimiz var" diye konuştu.



Konuşmasının ardından projelerinin tanıtımına başlayan Savaş, projelerini hazırlanan slaytla tek tek anlattı.



"Güçlü şehir Aydın'ı oluşturacağız"



Savaş, insan odaklı ve insanların mutlu olduğu bir kent oluşturacaklarını ve belediyeyi yönetirken kaliteye önem vereceklerini ifade ederek, "Ekonomik kalkınmayla güçlü şehir Aydın'ı oluşturmak için çok ama çok önem verdiğimiz projeler var. Efe AŞ.'yi kurarak üreticimizin ürettiği ürünleri satın alacağız. Soğuk hava depoları paketleme ve işleme tesisleri kuracağız. Et ve mezbaha tesisleri kurup var olanları iyileştireceğiz. Kar eden ve kazandıran bir belediye şirketimiz olacak. Üreticimiz gerektiğinde ürünlerini belediyenin soğuk hava depolarında çok ucuz bir maliyetle depolayabilecek. Aydın'ın ekonomisine değer katacak bir şirket kurulacak. Kendi ismimizi markalaştırmak için çaba sarf etmeyeceğiz. Aydın'ın ürünlerini markalaştırmak için mücadele vereceğiz. İkinci üniversiteyi kurmayı hatta 3. üniversiteyi hedefliyoruz. Nazilli'de Sümer, Söke, Kuşadası, ve Didim'i kapsayan Tarım ve Bilim üniversitesini kurmayı hedefliyoruz. Bir başka projemiz organize sera bölgeleri oluşturuyoruz. Bugüne kadar sadece elektrik üretiminde kullanılan kaynakları tarım ve toprakla buluşturacağız. Üretilen ürünlerin tamamını Efe A.Ş. ile dış pazarla buluşturacağız. Çine Akçoova'da Organize Hayvancılık bölgesi oluşturup 60 bin hayvan yetiştirip hayvansal atıklardan da enerji üreteceğiz" dedi.



"Aydın'ın ihracat rakamını 3 milyar dolara yükselteceğiz"



2002 den bu yana AK Parti hükümetinin Aydın'a 23,5 Milyar TL yatırım yaptığını bunun yeterli olmadığını ifade ederek projelerini açıklamaya devam eden Savaş, "Özel idareden 23 tane gölet, Büyükşehire devredildi. Ama bu güne kadar bu 23 göletin suyu Büyükşehir tarafından toprakla buluşturulamadı. Bu şehri yönetebilmek için üniversite ile bürokrasi ve siyaset kurumu, muhtarlarla sivil toplum örgütleri ile diyalog halinde olmak zorundasınız. Ama 5 yıldır bu kurumlarla diyalog kurulmadı. Aydınımızda 7 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Yöneticileri Büyükşehirden çok dertli. Büyükşehirden altyapı hizmetlerini alamadıklarını belirtiyorlar. Bugün burada 511 parsel yaklaşık 11 bin kişiyi istihdam edecek alan var. Sadece 211 tanesi aktif. Yarısından fazlası aktif değil. Yarımcılar tarafından bu alanların cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bugün 725 milyon dolar olan ihracat rakamını önümüzdeki süreçte 3 milyar dolara yükselteceğiz" dedi.



"Aydın'da Serbest Bölge'yi kuracağız"



Aydın'da serbest bölge kuracaklarını açıklayan Savaş, "Türkiye'de 19 adet serbest bölge var. İzmir ve Mersin'deki serbest bölgede yer kalmadı. Aydın'da serbest bölge kurduğumuzda işletmeler buradaki ürünleri işleyip ihracat yapacak. Yerli ve yabancı firmalar kapıda hazır bekliyor. Bu serbest bölgelerin bulundukları yere yaptıkları katkı 1 milyar dolar ve 5 bin istihdam sağlıyor. Bu serbest bölgeyi de Aydın'da kuracağız" diye konuştu.



"Turizmi 12 aya yayacağız"



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm strateji planı var. Önümüzdeki dönem bu konuda eylem planı hazırlayacağız. Davutlar, Kuşadası, Didim, Afrodisias'ta termal turizm bölgesi ilan edeceğiz. Turizm sadece 4 ayla sınırlanan sezonu 12 aya çıkartmak istiyoruz. Sağlık, spor ve kongre turizminde de faydalanacağız. Avrupa'daki emeklilik fonlarından faydalanıp Aydın'da turizmi 12 aya yayacağız" dedi.



Projelerini açıklamaya devam eden Savaş, Acarlar, Sultanhisar'da bölge halleri kuracaklarını kaydetti.



Tüm Aydın'ın kazanacağı bir imar yönetmeliği oluşturacaklarını, 50 yıllık ulaşım master planı hazırlayıp trafik ve park sorununu çözeceklerini, Aydın-İzmir Otoyolu, Aydın-İzmir Demiryolu ve Aydın-Çine demiryolunu yapacağını, 12 tane köprülü kavşak ve Eski Stadyum, Zafer Meydanı ve Eski Otogar alanına otopark yapacaklarını, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerine otogar yapacaklarını açıkladı.



Savaş, ayrıca Sarıçay ve Beşparmak Barajlarını yapacaklarını, Modern Çöp Depolama Alanları, Roman Köyü, Efeler Merkezde Millet Bahçesi, İkizdere Yaşam Parkı, Aydın Bilim ve Teknoloji Merkezi, Aydın Tekstil Fuar ve Sergi Alanı, 20 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu, 5 bin kişilik Spor Salonu, Sağlık Tırı, Modern Hayvan Barınakları, Mimar Sinan Mahallesi Spor ve Gençlik Parkı, Turist Ömer Kültür Merkezi, Didim Söke Kuşadası ve Nazilli'de Spor Merkezleri projelerini hayata geçireceklerini ifade etti.



"50 bin kişiye istihdam sağlayacağız"



Yapılacak olan projelerle 5 yıl sonunda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını, projelerin içinde devletin katkı yapacağı projeler de olduğunu ifade eden Savaş, bu projelerin toplam maliyetinin 16 Milyar TL olduğunu açıkladı. Savaş, bu projelerden 12 Milyar TL'sini devletin karşılayacağını, 4 Milyar TL'lik projeyi de Büyükşehirin yapacağını ifade ederek Aydın'a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.



Proje tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve eşi Nilay Savaş, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

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