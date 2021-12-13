SAVAŞ SANATI İÇİN KOSTÜM BULAMAYINCA KENDİSİ TASARLADI - Son Dakika

MERSİN'de spor antrenörü Bilal Erbatan (40), Kali-Escrima savunma sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı. Erbatan, yeterli malzeme bulamayınca ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarladı. Erbatan'ın hedefi tasarladığı kostüm ve materyallerle belgesel yapmak.

Kentte yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, ilgilendiği Kali-Escrima savaş sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı. Erbatan, eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallerin temininde zorlandı. Yeterli alet bulamayan Erbatan ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarlamaya başladı. Çalışmaları ilgi gören Erbatan, 16 metrekarelik atölyesinde tarihin farklı dönemlerinde kullanılan kostümleri yapıyor.

ONLARCA KOSTÜM, ZIRH, ALET TASARLADI

El emeğiyle birbirinden farklı kıyafet, miğfer, savaş aleti yapan Erbatan, "Savaş sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık. İlk başta yapan usta aradık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım. Tarihe merakımdan dolayı farklı medeniyetlerin materyallerini yapmaya başladık. Aletlerin ardından uygun kostüm yaptım. Ortaya güzel sonuçlar çıktı. Bunun heyecanı tarif edilemez. Hepsi ele emeği ürünler. Bazı kostümlerin yapımı haftalarca sürebiliyor. Öğrencilerim de görünce çok şaşırdı. Ortaya birçok ürün çıkınca projelendirmek ve belgesel haline getirip halkımıza sunmak istedik. İlk bakışta kıyafet gibi duruyor ama o dönemin zırhlarını, savaş kıyafetlerini barındırıyor? dedi.

5 BİNDEN FAZLA DOKÜMAN OLUŞTURDU

Çalışmaları boyunca 5 binden fazla doküman oluşturan Erbatan, 'Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılırken önemli bir yol izlenmesi gerekli. Bütün medeniyetlerin savaşlarda kullanmış oldukları ekipmanlarla alakalı 5 bin sayfanın üzerinde doküman oluşturdum. Tarihe merakı olan öğrencilerimi bir araya getirdim. Onları da bu işin içine koydum' diye konuştu.

En büyük hedefi tasarladığı kostüm ve materyallerle belgesel yapmak olduğunu belirten Erbatan, sergi açarak tarihin farklı dönemlerinde kullanılan onlarca kostüm, alet ve zırhları vatandaşlarla buluşturmayı istiyor.