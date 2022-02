Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi - Son Dakika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında Rusya- Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulundu.

"RUSLAR ÖNCE HAVADAN VURACAK"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

"İŞGAL DURUMUNDA TAHLİYE YAPAMAYIZ"

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların ülkeyi terk etmesi için 48 saatlerinin olduğunu ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarının altını çizdi.

"RUSYA, OLİMPİYATLAR BİTMEDEN İŞGALE BAŞLAYABİLİR"

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti. Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.

6. FİLO BÖLGESİNE 4 GEMİ GÖNDERİLECEK

Bölgedeki tehlikeli gelişmeler üzerine ABD Donanması, Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.

AB, BAZI PERSONELLERİNİ UKRAYNA'DAN ÇEKİYOR

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı. Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.