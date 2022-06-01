Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi - Son Dakika
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Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi

01.06.2022 20:58

Kuzey Kiev'de Rus ordusu ile Ukraynalılar arasındaki çatışmanın ortasında bulunan bir çiftlikte savaş sırasında yapılan bombardıman çiftlikteki hayvanları etkiledi ve hayvanların süt üretimini etkiledi.

Kuzey Kiev'de Rus ordusu ile Ukraynalılar arasındaki çatışmanın ortasında bulunan bir çiftlikte savaş sırasında yapılan bombardıman çiftlikteki hayvanları etkiledi ve hayvanların süt üretimini etkiledi.

"Hayvanlar atışlar yüzünden gergindi. Atışlar bize isabet etmedi ama bizden 500 metre ötede Bucha yönünde topçu ateşi vardı, çok gürültülüydü.

İlk günlerde helikopterlerin üzerimizde çok alçaktan uçtuğu gerçeğiyle uyandık. İlk gün petrol deposuna çarpan bir roketin uçuşunu gördük. Roketler sık sık üzerimizden uçtu."

Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi
Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi
Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi
Savaş sırasında yapılan bombardıman hayvanların süt üretimini etkiledi

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Kaynak: AA

Savaş, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

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