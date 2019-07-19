Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti
26 dakika önce
Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti. Haradinaj daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti
Lahey
'deki uluslararası mahkemede savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova
Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti.
Haradinaj, kabinenin bugünkü toplantısının ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda
'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:22
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