Son Dakika Haberleri: Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti
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Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti

26 dakika önce

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti. Haradinaj daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti

Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti, System.String[]
Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti.

Haradinaj, kabinenin bugünkü toplantısının ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.
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Kosova, Lahey, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:22 
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